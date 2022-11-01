رئيس جامعة السادات يكشف كواليس جلسة محكمة طلاب في كلية الحقوق

أكد الدكتور خالد جعفر رئيس جامعة السادات، أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لطلاب داخل محكمة في كلية حقوق جامعة مدينة السادات هي عبارة عن نموذج محاكاة المحاكم ويهدف لتوصيل المادة الدراسية للطلاب بكلية الحقوق.

وأوضح الدكتور خالد جعفر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن نموذج محاكاة المحاكم ضروري لطلاب كلية الحقوق قبل التخرج من الكلية، مؤكدا أن هذه الأمور من جلسات المحاكاة يستفيد منها الطلاب والتقييم مفيد.

وعلق على صورة الطالبة المتداولة داخل قفص المحاكمة، قائلا: "الطالبة اللي دخله في القفص بتمثل دوري زي أي حد بيمثل وبتوصل رسالة للي بيشوفها وبتعيش دور معين عشان تفيد زملاءها وإحنا عاملين نموذج محاكاة في جامعة مدينة السادات".