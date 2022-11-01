تنطلق فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27، يوم الأحد المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ، لتستمر حتى يوم 18 نوفمبر؛ لمكافحة التغيرات المناخية، التي يعاني منها كثير من بلدان العالم، ومناقشة الكثير من القضايا والموضوعات الهامة، الذي يطرحها الحضور.

وتشمل الموضوعات التي سيتم مناقشتها إتاحة الفرصة للنظر في آثار تغير المناخ بإفريقيا، وتعبئة العمل، وقضية المياه على رأس أولويات أجندة مؤتمر قمة المناخ COP27، فضلاً عن سعي المؤتمر إلى تجديد التضامن بين البلدان لتنفيذ اتفاق باريس التاريخي من أجل البشرية وكوكب الأرض، والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض.

ويهدف المؤتمر إلى توفير التمويل الازم المتعلق بالمناخ للدول النامية، فضلاً عن استعراض التزامات الدول بخفض الانبعاثات كل 5 سنوات، ومتوقع حضور 40 ألف مشارك في مؤتمر قمة المناخ COP27 من بينهم قادة وزعماء وأمراء وملوك من 197 دولة حول العالم.

وقد وضعت وزارة البيئة في إطار استعدادها لمؤتمر قمة المناخ COP27 ثلاث محاور رئيسية وتتمثل في تجهيز المرافق الخاصة بمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم يوم المجتمع المدني بالقمة، وإبراز دوره وقصص نجاحه، بجانب توفير 1000 متطوع للمشاركة في القمة، حيث تلقت الوزارة 9900 طلب تطوع من 80 دولة، وتم اختيار 1300 متطوع منهم، وذلك بناء على معايير التنوع واحترام الاختلاف.