العليا البرازيلية: تصريحات بولسونارو تظهر اعترافه بالهزيمة في الانتخابات

ذكرت المحكمة العليا البرازيلية بحسب بيان رسمي أن تصريحات الرئيس جاير بولسونارو تظهر اعترافه بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، وفقا لما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقالت المحكمة إن قرار الرئيس ببدء إجراءات نقل السلطة يظهر أنه يعترف بنتيجة الانتخابات.



وفاز السياسي اليساري والرئيس الأسبق للبرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالإنتخابات الرئاسية بالبلاد في جولة الإعادة ضد الرئيس الحالي اليميني بولسونارو، وفقا لما أعلنه المكتب الانتخابي بالبلاد أمس الاثنين.



وقال المكتب الانتخابي في برازيليا مساء الأحد إن لولا حصل على 83ر50% من الأصوات في جولة الإعادة. وحصل بولسونارو على 17ر49% من الأصوات.