أسعار الدولار تدفع أسعار حديد التسليح للارتفاع في السوق المحلي

إسلام الجيوشي: أتوقع اتجاه الأسعار للهبوط قي غضون أسبوعين لثبات سعر المواد الخام عالميا



أعلنت مصانع حديد التسليح المحلية، اليوم، عن أسعار بيع منتجاتها لشهر نوفمبر الجاري بمتوسط زيادة 2000 جنيه للطن؛ مدفوعًا بقرار التعويم الذي أصدره البنك المركزي وصعود أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وسط توقعات بعودة الأسعار للانخفاض خلال الفترة المقبلة.



وأعلنت مجموعة عز عبر رسالة نصية لعملائها عن أسعار البيع مع بدا شهر نوفمبر مسجلة 19650 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، بزيادة قدرها 2000 جنيه عن شهر أكتوبر الماضي.



وسجلت أسعار منتجات السويس للصلب وفقًا لما أعلنته الشركة لعملائها 19550 جنيهًا بزيادة 2000 جنيه هي الأخرى، وسجلت منتجات بشاي للصلب 19600 جنيهًا للطن.



وأعلنت شركة الجيوشي للصلب عن أسعارها لشهر نوفمبر 19200 جنيه بزيادة قيمتها 1900 عن أسعار شهر أكتوبر الماضي، وسجل حديد المصريين سعر 19550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

وأعلنت حديد الجارحي عن تسليم منتجاتها بأرض المصنع بسعر 19400 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد المراكبي 19550 جنيها للطن شامل ضرائب القيمة المضافة للأطوال واللفائف.



وأوضح المهندس إسلام الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يرجع لقرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف وصعود أسعار الدولار في مقابل الجنيه وما يتبع ذلك من ارتفاع التكلفة الانتاجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية ومصروفات الطاقة والتشغيل، متوقعًا في الوقت ذاته اتجاه الأسعار للهبوط قي غضون الأسبوعين المقبلين في ظل ثبات أسعار المواد الخام بالأسواق العالمية على مدار الفترة الأخيرة وتحديدًا خام البيلت واتجاه مؤشر الأسعار نحو الهبوط.