وزير الاقتصاد الألماني: خزانات الغاز ممتلئة

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، عن اعتقاده بأن بلاده أصبحت مستعدة إلى حد كبير للشتاء المقبل بفضل امتلاء خزانات الغاز.



وخلال زيارة لمدينة دريسدن، قال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء: "حققنا من خلال قرارات سياسية، وضعا أفضل وأكثر استقرارا مما كان من الممكن توقعه في بداية العام".



وأضاف السياسي، الذي ينتميي لحزب الخضر، أن الأمر بدأ بخزانات خاوية واعتماد كامل على الغاز الروسي، ولكن "الخزانات ممتلئة الآن"، مشيرا إلى أن مستوى الملء يقترب من علامة الـ 100% رغم عدم الحصول على غاز روسي منذ فترة طويلة.



في الوقت نفسه، رأى هابيك أنه يجب مع هذا مواصلة بذل كل الجهود من أجل ترشيد الطاقة.



وكان الوزير المختص بحقيبتي الاقتصاد والمناخ زار عدة ولايات في الشهور الماضية، وتعد ولاية سكسونيا (عاصمتها دريسدن) هي المحطة العاشرة في جولته بين الولايات.