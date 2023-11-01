سيرينو أساسيا في تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي بالدوري الإفريقي

أعلن رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الأهلي مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وكان فريق صن داونز قد فاز على نظيره الأهلي بهدف نظيف، في مباراة الذهاب من نصف نهائي الدوري الإفريقي، والتي أقيمت يوم الأحد الماضي في جنوب إفريقيا.

وجاء تشكيل صن داونز لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: ريفالدو كوتيزي – موثوبي مفالا – جرانت كيكانا

خط الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي – عبد المنعم بوطويل

الهجوم: جاستون سيرينو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو