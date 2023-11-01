قطع مياه الشرب على فترات متقطعة بمدينة طور سيناء لتطهير الخزانات

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء، بدء أعمال غسيل وتطهير خزانات المياه بمدينة طور سيناء، بالتعاون مع مديرية الصحة، ما يترتب عليه قطع المياه عن بعض المناطق بالمدينة بالتتابع.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إنه يجري أعمال الصيانة الدورية لكل الخزانات على مستوى مدن المحافظة بشكل لدوري، وتتضمن غسيل وتطهير الخزانات، وتحليل المياه التي تضخ بها للتأكد من نسبة الملوحة بها، ومدى صحتها وخلوها من أي ملوثات، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأوضحت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء في تصريح اليوم، أنه سيجري غسيل وتطهير خزان البوسيتر، وخزان محطة المياه الرئيسية، وخزانات توشكا بمدينة طور سيناء بالتتابع، وسيجري عدم دخل المياه للوحدات السكنية بالأحياء بالتتابع وعلى أيام مختلفة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.

وأكدت أنه ستجري أعمال قطع المياه اعتبارًا من غدًا الخميس، نتيجة لتطهير وغسيل خزان بوستير، ومن المقرر أن تبدأ عدم ضخ المياه على جميع أحياء المدينة الكامل مساء الخميس فقط، ومن المقرر أن يجري قطع المياه خلال الفترة المسائية أيضًا عن 9 أحياء بالمدينة، وذلك يوم السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري، وهي: "السلام، الأوقاف، النور، الجبيل، أرض جمعية، المطار، الشاليهات، الزهراء، المنطقة الصناعية"، لغسيل خزان محطة المياه الرئيسية.

وأشارت إلى أنه سيجري غسيل خزان محطة المياه الرئيسية "باكية 2" يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر الجاري، وسيجري القطع على جميع أنحاء المدينة ما عدا أحياء الطور الجديدة، وذلك خلال الفترة الصباحية فقط، ومن المقرر أن يجري ضخ المياه اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً، وسيجري تطهير خزان المنطقة الصناعية يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر الجاري، مما يترتب عليه تأخير ضخ المياه.

وتابعت: "سيجري غسيل وتطهير خزانات توشكا يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر الجاري، وتأخر ضخ المياه عن أحياء الطور الجديدة بالفترة المسائية حتى السابعة مساءً".

وأشارت إلى أنه سيجري ضخ المياه بالفترة الصباحية بصورة منتظمة على مدار 3 أيام صورة منتظمة لأحياء منطقة الطور الجديدة، وتتضمن "مبارك الجديدة، حي الروضة، حي المروة، حي الفيروز، تقسيم ابني بيتك، مساكن البنك، حي النصر، حي الشروق".

وأهابت رئيس الشركة بالمواطنين، باتخاذ جميع التدابير من تخزين المياه خلال فترة انقطاعها عن الوحدات السكنية.