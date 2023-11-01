العراق يدين بأشد العبارات الاستهداف اللاإنساني لمخيم جباليا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنها «تدين بأشد العبارات الاستهداف اللاإنساني من قبل سلطة الاحتلال الصهيوني لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، والذي تسبب باستشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء».

وجددت في بيان لها، مساء الأربعاء، موقف العراق الثابت؛ شعباً وحكومة، من القضية الفلسطينية، بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة.

وتابعت: «الظلم والقتل غير المُبرَّر واغتصاب الحقوق، سيفاقم من انعكاسات ما يحصل في الجانب الإنساني».

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن قصفا إسرائيليا أوقع «400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة».

وقال متحدث الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحفي إن «الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمر حيا كاملا في مخيم جباليا».

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 31 أكتوبر، الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعاً سكنياً بمخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 400 مدني ما بين شهيد وجريح وفقاً للتقديرات الأولية.

واعتبرت مصر ذلك انتهاكاً صارخاً جديداً للقوات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يُزيد من الأزمة الراهنة تعقيداً ويُنذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كل المستويات.