قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إن نقابة الأطباء فتحت باب التسجيل للأطباء الراغبين في علاج جرحى أهالي غزة منذ اليوم الأول للعدوان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأربعاء، أن عدد الأطباء وصل لألفي طبيب متطوع، تلقى معظمهم التدريب على العمل في مناطق الصراعات المسلحة والحروب منذ عشرة أيام، هذا إلى جانبهم تدريبهم على اتباع تعليمات السلامة والتعليمات الخاصة بالهلال الأحمر، موضحا أن المتطوعين من تخصصات مختلفة.

ولفت إلى تكوين فرق من التخصصات المختلفة، ووضعهم في غرفة عمليات واحدة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري بحيث يكونوا في حالة الاستعداد.

وكانت هيئة المعابر في غزة قد أعلنت في وقت سابق، التجهيز لخروج نحو 500 أجنبي من قطاع غزة، وفق ما أظهرت قوائم بالأسماء نشرتها على حسابها الرسمي في فيسبوك.

وقالت في بيان: «تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود عن وصول كشف جوازات أجنبية للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء (1 نوفمبر)، والذين عليهم التواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم».