أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة البلاد، وبأشد العبارات العدوان الذي شنته قوى الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، والذي تسبب بسقوط عدد كبير من الشهداء من المدنيين الأبرياء العُزَل.



وجددت الوزارة، في بيان لها، موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لمسئولياته، والتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف دائرة العنف، وفق وكالة الأنباء الكويتية.



كما جددت مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار والهدنة الإنسانية وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي.



وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت الثلاثاء، أن قصفا إسرائيليا أوقع 400 شخص بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



وقال متحدث الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحفي، إن الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمر حيا كاملا في مخيم جباليا.



وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصف حي سكني كامل في منطقة مخيم جباليا بستة قنابل تزن القنبلة طنا من المتفجرات دمرت حي بلوك 6 بشكل كامل.