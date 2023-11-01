رئيس الوزراء الباكستاني يدين بشدة الهجوم على مخيم جباليا

أدان رئيس الوزراء الباكستاني أنوار الحق كاكر، بشدة تصاعد الأعمال العدائية والعدوان الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة ذا نيشن الباكستانية أن كاكر قال في تغريدة اليوم الأربعاء، إن الهجوم الجوي الذي استهدف مخيم جباليا أمس الثلاثاء، وأودى بحياة مئات الأشخاص، من بينهم نساء وأطفال، يعد تذكيرا واضحا بالأعمال العدائية وجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.

وطالب كاكر المجتمع الدولي بالتحرك الآن لإنهاء هذه المذبحة.

وكان عشرات الأشخاص قد استشهدوا في هجمات إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، وفقا لمصادر إسرائيلية وفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "القوات البرية قتلت نحو 50 إرهابيا".

كان الناطق باسم وزارة داخلية قطاع غزة إياد البزم قد صرح خلال مؤتمر صحفي في غزة، بأن طائرات إسرائيلية دمرت بالكامل حيا سكنيا في مخيم جباليا للاجئين بقنابل تزن الواحدة منها طن من المتفجرات.

ووصف البزم الهجوم الإسرائيلي بأنه "مجزرة مروعة"، مشيرا إلى أنها خلفت في حصيلة أولية استشهاد وجرح 400 شخص لا زال الكثير منهم تحت الأنقاض.