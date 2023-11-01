عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة بمخيم جباليا

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة في مخيم جباليا بقطاع غزة، بعدما قصف مربعا سكنيا في منطقة الفالوجا.



وأظهرت لقطات تلفزيونية، دمارا كبيرا جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة، وسط تقارير عن تسجيل عشرات الشهداء والجرحى.



وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت الثلاثاء، أن قصفا إسرائيليا أوقع 400 شخص بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



وقال متحدث الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحفي، إن الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمر حيا كاملا في مخيم جباليا.



وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصف حي سكني كامل في منطقة مخيم جباليا بستة قنابل تزن القنبلة طنا من المتفجرات دمرت حي بلوك 6 بشكل كامل.