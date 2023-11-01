 الأردن يعلن بدء إجلاء مواطنيه من غزة عبر معبر رفح - بوابة الشروق
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الأردن يعلن بدء إجلاء مواطنيه من غزة عبر معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح
أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 4:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 4:08 م

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بدء عملية إجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، من خلال معبر رفح، بالتنسيق مع السلطات المختصة في مصر، ليتم نقلهم إلى المملكة بأقرب وقت ممكن.

وقال المتحدث باسم الوزارة سفيان القضاة، اليوم الأربعاء، إن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات وسفارة المملكة في القاهرة، تعمل على مدار الساعة لضمان نقل المواطنين الأردنيين وسلامتهم، موضحة أن عملية الإجلاء تستغرق أياما.

وأضاف أنه تم إرسال فريق من السفارة الأردنية بالقاهرة، إلى معبر رفح من الجانب المصري، للعمل على تأمين الأردنيين الذين يخرجون من غزة بواسطة حافلات ليتم نقلهم إلى المملكة في أقرب وقت.

وفي وقت سابق من اليوم، بدأ خروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسية المزدوجة من قطاع غزة، إلى مصر عبر معبر رفح البري، وذلك بعد وصول عدد من الجرحى.


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