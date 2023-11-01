الحكومة السويسرية تدرس تخصيص 99 مليون دولار إضافية لمنطقة الشرق الأوسط

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قالت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، إنها ستطلب من البرلمان تخصيص تمويل إضافي لتقديم 90 مليون فرنك سويسري (99.04 مليون دولار) من المساعدات الإنسانية للشرق الأوسط.

وستذهب المخصصات بشكل أساسي لاتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر الدولي ووكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة ووكالات دولية ومنظمات غير حكومية تقدم المساعدات للمتأثرين من الصراع المسلح في المنطقة، وفقا لوكالة رويترز.

وقال المجلس الاتحادي السويسري في بيان "التبعات الإنسانية للصراع المسلح في الشرق الأوسط بالغة في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة والدول المجاورة المتأثرة".

ومنذ 26 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

وزادت الأوضاع التهابا مع بدء التوغلات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تُكبدها المقاومة الفلسطينية خسائر كبيرة في مختلف المحاور.