أوباما وماييلي يقودان هجوم بيراميدز أمام بتروجت

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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ، تشكيل مباراة بتروجت في بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقام المباراة بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي في الخامسة مساء الجمعة، ضمن إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري في موسمه الجديد.

يتواجد على مقاعد البدلاء بيراميدز كل من شريف إكرامي - علي جبر - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - مروان حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة.

جاء التشكيل على النحو التالي...

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي