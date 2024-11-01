تشكيل النصر والهلال المتوقع في ديربي الرياض بالدوري السعودي

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يستضيف النصر غريمه الهلال، مساء اليوم الجمعة، على ملعب «الأول بارك» في قمة الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثالث ولديه 18 نقطة.

واستقر ستيفانو بيولي وجورجي جيسوس، مدربا النصر والهلال، على ملامح تشكيل الفريقين، للمباراة المرتقبة في ديربي الرياض.

وتشير التوقعات إلى احتمالية أن يشهد تشكيل الهلال للديربي، عودة الحارس المغربي ياسين بونو بعد غيابه عن آخر 4 مباريات بكل البطولات للإصابة.

على الجانب الآخر سيدفع بيولي بثلاثي القوة الضاربة في الهجوم، كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا وساديو ماني، علمًا بأن السنغالي يعود للتشكيل الأساسي بعد أن غاب عن مباراة التعاون في الكأس.

ومن المتوقع أن يدخل النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس

خط الدفاع: سالم النجدي، إيمريك لابورت، محمد سيماكان، سلطان الغنام

خط الوسط: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو

بينما من المتوقع أن يدخل الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: رينان لودي، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، جواو كانسيلو

خط الوسط: سيرجي سافيتش، محمد كنو، سالم الدوسري

خط الهجوم: مالكوم أوليفيرا، ماركوس ليوناردو، ألكسندر ميتروفيتش