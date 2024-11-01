مقتل 7 أشخاص بينهم 5 أطفال في انفجار قنبلة جنوب غرب باكستان

ذكر مسؤولون أن قنبلة قوية مثبتة في دراجة نارية، انفجرت بالقرب من مركبة، تقل رجال شرطة، في جنوب غرب باكستان المضطرب، اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص من بينهم خمسة أطفال، كانوا بالقرب من المركبة.

وقال فاتح محمد، قائد الشرطة المحلية إن الهجوم وقع في منطقة ماستونج، في إقليم بلوشيستان. وأضاف أن عربة ريكشاو(ثلاثية العجلات) تقل تلاميذ مدارس، كانت قريبة، عندما وقع الانفجار، مما اسفر عن مقتل خمسة أطفال ورجل شرطة وأحد المارة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن من المرجح أن الشكوك تتجه إلى جماعات انفصالية، كثفت الهجمات على قوات الأمن والمدنيين في الأشهر الأخيرة.

وأدان رئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس وزراء إقليم بلوشيستان، سرفراز بوجتي الانفجار وتعهدا بمواصلة الحرب ضد المسلحين، حتى القضاء عليهم من البلاد.

ويشهد إقليم بلوشيستان تمردا منذ فترة طويلة، حيث تشن مجموعة من الجماعات الانفصالية هجمات ، بالأساس، على قوات الأمن. وتطالب الجماعات، بما في ذلك جيش تحرير البلوش، بالاستقلال عن الحكومة المركزية.