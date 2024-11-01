 مواهب شابة تختتم احتفالات ثقافة الغربية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر - بوابة الشروق
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مواهب شابة تختتم احتفالات ثقافة الغربية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

علاء شبل
نشر في: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 1:49 م | آخر تحديث: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 1:49 م

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، حفلاً فنياً على مسرح 23 يوليو في المحلة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

افتتح الحفل بعزف السلام الجمهوري، تلاه أداء مجموعة من الأغاني الوطنية والحماسية لعدد من كبار المطربين في مصر والوطن العربي، عبر فرقة "مواهب شابة" بقيادة المايسترو الفنان طارق أحمد، التي أدت مجموعة من الأغاني مثل: "بسم الله"، و"حلوة بلادي"، و"عظيمة يا مصر"، و"يا أغلى اسم في الوجود"، و"يا بلادي".

يذكر أن فرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، قد نظم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالًا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تحت إشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وبمشاركة فرقة أوبرا عربي، وكورال أطفال مسرح 23 يوليو، بالإضافة إلى فرقة باليه فراشات الباليه.

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