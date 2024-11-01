رئيس بنما: تراجع أعداد المهاجرين عبر معبر دارين بشكل كبير خلال أكتوبر

أعلن رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن عدد المهاجرين الذين عبروا معبر دارين إلى بنما ، تراجع ليصل إلى 542ر21 مهاجراً حتى 30 أكتوبر مقابل 111ر25 مهاجراً خلال شهر سبتمبر الماضي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب معهد الهجرة في بنما ، يمثل هذا الرقم تراجعا كبيرا مقارنة بعدد المهاجرين في أكتوبر عام 2023 الذي بلغ 256ر49 مهاجرا

ونقلت بلومبرج عن مولينو قوله اليوم الخميس، إن بنما قامت بتسيير 23 رحلة ترحيل للمهاجرين الذين عبروا الحدود.

وأكد مولينو في المؤتمر على أن رحلات الترحيل ستستمر كل أسبوع حاملة على متنها العشرات من المهاجرين في كل رحلة .