تنطلق مساء اليوم السبت، 1 نوفمبر، منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم 2025-26، وسط مواجهات مثيرة تعد الجماهير بتشويق كبير.

غزل المحلة × مودرن سبورت

يستضيف غزل المحلة نظيره مودرن سبورت على ملعب المحلة في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة "أون سبورت 1".

غزل المحلة يحتل المركز العاشر برصيد 15 نقطة، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 9 وخسارة مباراة واحدة، فيما يمتلك مودرن سبورت نفس الرصيد بعد 11 مواجهة، فاز في 4 منها، وتعادل في 3 وخسر 4.

الإسماعيلي × كهرباء الإسماعيلية

تعد قمة الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية مواجهة جديدة في الدوري، خاصة بعد صعود كهرباء الإسماعيلية لأول مرة في تاريخه إلى الدوري الممتاز. تقام المباراة على استاد الإسماعيلية في الساعة الثامنة مساءً وتذاع على قناة "أون سبورت 1".

كهرباء الإسماعيلية في المركز العشرين برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين، التعادل في مباراتين وخسارة 7، بينما يتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 7 نقاط من 12 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر 9.

الجونة × فاركو

يلتقي الجونة مع فاركو على ملعب خالد بشارة في الساعة الثامنة مساءً، وتذاع المباراة على قناة "أون سبورت 2".

الجونة في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة من 11 مباراة، بعد الفوز في 3 وتعادل في 6 وخسارة مباراتين، في حين يقبع فاركو في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط، فاز في مباراة وتعادل في 6 وخسر 4.

الجولة الثالثة عشر تمنح الفرق فرصة ثمينة لتعويض النقاط وتعزيز مراكزها في جدول الدوري، وسط متابعة جماهيرية واسعة ومنافسة محتدمة على كل نقطة.