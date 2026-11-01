توافد النجوم على السجادة الحمراء للدورة 11 من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والتي تحمل اسم الفنانة سهير المرشدي.

وقدم الوفد الروماني فقرة فنية على السجادة الحمراء، لاقت إعجاب الجمهور.

واختارت إدارة المهرجان هذا العام، إن تكون رومانيا هي دولة ضيف شرف الدورة الجارية من المهرجان، والمقامة في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يبدأ حفل الافتتاح بعد قليل على مسرح قصر ثقافة مدينة شرم الشيخ.

ووصلت منذ قليل، الرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة إلهام شاهين وعددا من النجوم و الفنانين من بينهم الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمي رئيس البيت الفني للمسرح وعددا من الصحفيين والإعلاميين إلى جانب ضيوف المهرجان العرب والأجانب.

ويكرم المهرجان، خلال حفل افتتاحه التي تقدمه الإعلامية اللبنانية سمر جميل، 5 قامات فنية، وهم الفنان أحمد بدير من مصر، الذي يُكرم بدرع سميحة أيوب التقديرية، والفنانة ديانا لازار من رومانيا، بصفتها أفضل شخصية دولية، والكاتب والناقد أحميدة عياشي من الجزائر، بوصفه أفضل شخصية عربية، والمخرج محمد مرسي من مصر، بوصفه أفضل شخصية شابة، إلى جانب تكريم حامل اسم الدورة الفنانة سهير المرشدي.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في الفترة من 1 إلي 5 نوفمبر الجاري.، برعاية وزارة الثقافة المصرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار، برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برئاسة الدكتور أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية لبلدية ظفار بسلطنة عُمان.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته.

وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان، وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.