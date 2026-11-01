يشهد الموسم الحالي من بطولات الدوريات الأوروبية، عددا من المفاجآت، من قبل أندية لم يكن من المتوقع لها أن تحتل ترتيبا متقدما – حتى الآن – بين الكبار.

وفي ظل احتدام المنافسة على المراكز المتقدمة، ومع دخول الدوريات الأوروبية ما يقرب من سلسل زمن المسابقة، فإن التساؤلات تتزايد حول ما إذا كان ما تقدمه هذه الأندية، مجرد صحوة وقتية، أم أن ما يقدمونه قد يضعهم في خانة الأحصنة السوداء..

فروزينوني من السيري بي إلى التوب سكس

يمضي فريق فروزينوني العائد هذا الموسم للدوري الإيطالي، بخطى ثابتة، نحو احتلال ترتيب متقدم، فقد جرت العادة أن يسعى الفريق الصاعد لضمن مركز بعيد عن صراع الهبوط، وإذا به يناطح الكبار، ويحقق 6 انتصارات، ليقترب من إجمالي عدد انتصاراته في موسم 2023-2024، الذي هبط فيه، عندما حقق 8 انتصارات وحقق إجمالا 35 نقطة.

والآن بعدما وصل إلى 20 نقطة، بات خصما لا يُستهان به، حيث يواصل الفريق الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري عمر فايد، مفاجآته في هذا الموسم.

آميد سبورتيف مفاجأة تركيا

وفي الدوري التركي، ورغم كونه خارج الدوريات الخمسة الكبرى، إلا أنه يشهد تنافسا مثيرا هذا العام، فلم يكن انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى طرابزون سبور، السبب الوحيد للإثارة هذا العام، حيث أن هناك فريق آخر يمثل مفاجأة كبرى.

ويتعلق الأمر بآميد سبورتيف، وصيف الترتيب حاليا برصيد 23 نقطة، خلف المتصدر وحامل اللقب جالاتا سراي بفارق نقطتين فقط.

ويعد آميد سبورتيف – الذي تأسس عام 1972 – من بين الصاعدين حديثا هذا الموسم، وهزم اثنين من الكبار هذا الموسم وهما طرابزون سبور وبيشكتاش، ليثبت أنه ليس مجرد ظاهرة، بل يريد لنفسه مكانا مميزا بين فرق المقدمة.

حصان ألمانيا الأسود

وفي الدوري الألماني يأتي إلفيرسيبرج القادم من البوندسليجا "ب"، ليقدم مفاجآت أمام الكبار أيضا، فرغم أنه يحتل المركز السابع، لكنه حصد 13 نقطة بانتصارات مثيرة، بدأها بالفوز 3-2 على باير ليفركوزن، وخسر بشق الأنفس من العملاق بايرن ميونخ حامل اللقب بهدفين لهدف، كما هزم بوروسيا مونشنجلادباخ برباعية، وأوجسبورج أيضا بنفس النتيجة "4-3".

برايتون قاهر الكبار

أما في الدوري الإنجليزي فإن ما يقدمه برايتون يفوق كل التوقعات، حيث أن الفريق الذي ضمن المركز الثامن – المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي – بشق الأنفس، أصبح الآن منافس لا يريد مواجهته أي فريق، حيث فاز على أرسنال حامل لقب البريميرليج بثلاثية، وهزم مانشستر سيتي بهدف، وبات يحتل المركز الثالث حاليا بفارق نقطتين فقط عن ثنائي الصدارة أرسنال والسيتي.

كما اكتسح كريستال بالاس خماسية وهزم مانشستر يونايتد المترنح بثلاثية وكوفنتري بخماسية أيضا، ليكون مفاجأة الموسم في إنجلترا.