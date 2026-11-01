منتخب الناشئين يكتسح الصين برباعية ويتأهل إلى نهائي كأس الخليج

حجز منتخب مصر للناشئين بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، بعدما حقق فوزًا عريضًا على نظيره الصيني بأربعة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة المقامة في قطر.

وواصل صغار الفراعنة عروضهم القوية في البطولة، بعدما نجحوا في تجاوز المنتخب الصيني بفوز كبير، ليؤكدوا أحقيتهم بالتواجد في المباراة النهائية، ويقتربوا خطوة جديدة من المنافسة على اللقب.

وجاء تأهل المنتخب المصري بعد مشوار مميز في دور المجموعات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الأربع أمام السعودية والكويت واليمن والعراق، ليحصد 12 نقطة ويتصدر المجموعة الثانية، بعدما سجل لاعبوه 18 هدفًا مقابل استقبال هدف واحد فقط.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء 4 نوفمبر الجاري، على ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث ينتظر منتخب مصر تحديد منافسه من مواجهة نصف النهائي الأخرى.