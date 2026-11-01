محافظ الغربية يهنئ الفرق الطبية بمستشفيي المحلة وطنطا لحصولهما على جائزتين دوليتين

هنأ اللواء علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، الأطقم الطبية والإدارية بمستشفيي المحلة العام ومستشفى طنطا العام، بمناسبة حصولهما على جائزتين دوليتين من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، بالشراكة مع مبادرة Angels، ضمن 19 جائزة حصلت عليها مستشفيات وزارة الصحة والسكان، تقديرًا للتميز في تقديم خدمات علاج ورعاية مرضى السكتة الدماغية وفقًا للمعايير الدولية.

وأشاد المحافظ بحصول مستشفى المحلة العام على الجائزة الماسية، ومستشفى طنطا العام على الجائزة البلاتينية، مؤكدًا أن هذا التقدير يعكس كفاءة الفرق الطبية والإدارية وما تبذله من جهود في سرعة تشخيص الحالات والتدخل العلاجي، وتطبيق البروتوكولات الطبية المعتمدة، بما يسهم في إنقاذ حياة المرضى وتحسين فرص التعافي.

ووجه محافظ الغربية، الشكر والتقدير للدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ولجميع القيادات الطبية والإدارية والأطقم العاملة بالمنشآت الصحية بالمحافظة.

وثمن المحافظ جهودهم في متابعة وتطوير مستوى الخدمات الطبية، ودعم الفرق الطبية لتقديم رعاية صحية وفق أعلى معايير الجودة.

وأوضح أن جوائز المنظمة العالمية للسكتة الدماغية تعتمد على مجموعة من المؤشرات الطبية الدقيقة، تشمل سرعة التشخيص والتدخل، وكفاءة إجراءات إذابة الجلطات وإعادة تدفق الدم، وفحص البلع، وتوفير الرعاية المتخصصة للمرضى، وهو ما يعكس أهمية العمل وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

وأكد محافظ الغربية استمرار دعم المحافظة للمنشآت الصحية والأطقم الطبية، والعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة داخل المستشفيات.

وأشار إلى أن ما يحققه أبناء القطاع الصحي من نجاحات وتقدير دولي يمثل دافعًا لمواصلة العمل من أجل تقديم رعاية صحية تليق بأهالينا.