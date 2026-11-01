تعرض المغرب الفاسي، منافس بيراميدز في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، للهزيمة أمام مضيفه وداد تمارة بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المغربي.

وجاء هدف المباراة الوحيد مبكرًا، بعدما نجح زكرياء أولبنا في هز شباك المغرب الفاسي بالدقيقة 13، مستفيدًا من عرضية أرسلها أسامة الصافي، ليمنح فريقه الأفضلية التي حافظ عليها حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، رفع وداد تمارة رصيده إلى 9 نقاط، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد المغرب الفاسي عند 8 نقاط في المركز التاسع.

وتعد هذه الخسارة الثانية للمغرب الفاسي منذ انطلاق منافسات الدوري المغربي، مقابل ثلاثة انتصارات حققها وداد تمارة خلال الجولات الست الأولى.

وتحظى نتيجة المباراة باهتمام بيراميدز، في ظل وجود المغرب الفاسي ضمن المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب الفريق المصري والهلال السوداني وحوريا كوناكري الغيني.

ومن المقرر أن يفتتح بيراميدز مشواره في دور المجموعات بمواجهة المغرب الفاسي يوم 27 نوفمبر الجاري، على ملعب الدفاع الجوي، في لقاء يسعى خلاله الفريق لتحقيق بداية قوية في البطولة القارية.