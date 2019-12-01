رئيس جامعة القناة تتابع أعمال التطوير بقرية الفردان

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تفقدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، قرية الفردان التي تجري الجامعة تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا.

وتفقدت هجرس أعمال التطوير بالقرية وزيارة مدرسة أبو فودة بالقرية، تفقدت خلالها فصول المرحلة الإعدادية التي يتولى طلاب كلية الألسن وكلية التربية التدريس بها، لسد احتياج المدرسة من العجز في المدرسين، من خلال أداء التربية العملي لهم بالتدريس في مواد اللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية والرياضيات والعلوم والمواد الاجتماعية.

وشهدت الجولة زيارة مدرسة الفصل الواحد التي أجرت الجامعة تطويرها كبير بأعمال النجارة والسباكة ورسم جدارية وتزويدها بالعديد من الأجهزة والوسائل التعليمية وتفقدت هجرس أعمال التطوير بمنطقة الصفيح