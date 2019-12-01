 رئيس جامعة القناة تتابع أعمال التطوير بقرية الفردان - بوابة الشروق
الأحد 1 ديسمبر 2019 2:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

رئيس جامعة القناة تتابع أعمال التطوير بقرية الفردان

رئيس جامعة القناة تتابع أعمال التطوير
رئيس جامعة القناة تتابع أعمال التطوير
أميرة محمدين
نشر فى : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 2:55 م | آخر تحديث : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 2:55 م

تفقدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، قرية الفردان التي تجري الجامعة تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا.

وتفقدت هجرس أعمال التطوير بالقرية وزيارة مدرسة أبو فودة بالقرية، تفقدت خلالها فصول المرحلة الإعدادية التي يتولى طلاب كلية الألسن وكلية التربية التدريس بها، لسد احتياج المدرسة من العجز في المدرسين، من خلال أداء التربية العملي لهم بالتدريس في مواد اللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية والرياضيات والعلوم والمواد الاجتماعية.

وشهدت الجولة زيارة مدرسة الفصل الواحد التي أجرت الجامعة تطويرها كبير بأعمال النجارة والسباكة ورسم جدارية وتزويدها بالعديد من الأجهزة والوسائل التعليمية وتفقدت هجرس أعمال التطوير بمنطقة الصفيح

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك