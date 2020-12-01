«مصر للطيران» الناقل الرسمي لمؤتمر الناس والبنوك للعام الثاني على التوالي

تقوم مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للمؤتمر الاقتصادي ومعرضة السنوي الرابع عشر "الناس والبنوك" بعنوان "التعافي الاقتصادي من كوڤيد-19"، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي على مدار اليوم /الاثنين/ وغدا.

وتأتي مشاركة مصر للطيران كناقل رسمي للمؤتمر للعام الثاني على التوالي في إطار الاهتمام برعاية الأحداث والمؤتمرات في مختلف المجالات وانطلاقا من المسئولية المجتمعية التي توليها الشركة الوطنية تجاه الوضع الاقتصادي في ظل أزمة جائحة "كورونا" وما تبعها من تأثيرات اقتصادية.

ويشارك في جلسات المؤتمر عددٌ من السادة الوزراء والعديد من كبار المتخصصين ورجال الاقتصاد في مصر.