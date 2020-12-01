قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية، إن بيع الأدوية إلكترونيًا عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، جريمة مكتملة الأركان في حق المريض المصري، مشيرًا إلى أن القانون أعطى الأحقية للصيادلة في بيع الأدوية.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «مساءdmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الإثنين، أن القانون حدد اشتراطات خاصة بمكان حفظ الأدوية، وهي صيدلية حاصلة على ترخيص من وزارة الصحة، وتخضع لقواعد قانونية ملزمة، موضحًا أنه لا يوجد جهة يتم محاسبتها في حالة تداول الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية.

وذكر أن مصر تضم ما يقرب من 80 ألف صيدلية تؤدى الخدمة الطبية، بها صيادلة حريصين على حياة المرضى، موجهًا الإتهام بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، إلى الشركات التي يتم تداول أدويتها عبرهذه التطبيقات.

وعن الخصومات على الأدوية التي تدعيها التطبيقات، أوضح أن الدواء يكون مسعر جبريًا، طبقًا للوائح نقابة الصيادلة، مؤكدًا ان الأدوية التي يتم تداولها عبر التطبيقات الإلكترونية مغشوشة وليست أمنة.

