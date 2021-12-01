رئيسة الحكومة التونسية تؤكد ضرورة تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن اليوم الثلاثاء، ضرورة تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية بالتنسيق مع الأطراف المعنية وتعزيز الحملات الإعلامية حول وسائل الحماية والوقاية، وذلك خلال إشرافها على مجلس وزاري حول الاستعداد لمجابهة فيروس كورونا بقصر الحكومة بالقصبة.

كما دعت بودن - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة - إلى ضرورة تشديد الإجراءات بالنسبة للوافدين وزيادة عدد التحاليل والتحاليل السريعة، واستمعت إلى عرض حول الوضع الوبائي العالمي وتفشي العدوى في أوروبا وظهور متحور "أوميكرون" قدمه وزير الصحة علي مرابط.

يشار إلى أن وزارة الصحة التونسية قد أعلنت يوم /السبت/ الماضي عن شروط جديدة لقبول الوافدين عبر المعابر الحدودية اعتبارا من يوم غد /الأربعاء/ أهمها ضرورة إظهار شهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح ضد فيروس كورونا، وذلك على جميع الوافدين الأجانب غير المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة.

كما أعلنت الوزارة عن ضرورة إظهار الوافدين الذين تتجاوز أعمارهم سنتين لشهادة تثبت النتيجة السلبية لاختبار "بي سي أر" على ألا يتجاوز تاريخ إجراء الاختبار 48 ساعة عند التسجيل للسفر.

وشددت الوزارة على ضرورة الحجر الصحي لمدة 10 أيام بإحدى المراكز المعدة لهذا الغرض، وذلك لجميع الوافدين التونسيين والأجانب المقيمين بتونس الذين لم يستكملوا التلقيح.