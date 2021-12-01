الهند تسجل قرابة 9 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية، اليوم /الأربعاء/، 8 آلاف و954 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 34 مليونا و596 ألفا و776 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 267 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 469 ألفا و247 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 99 ألفا و23 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 34 مليونا و28 ألفا و506 أشخاص، وذلك بعد تعافي 10 آلاف و207 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.