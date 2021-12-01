سيرخي روبيرتو يستعد لإجراء جراحة في الفخذ

من المقرر أن يخضع سيرخي روبيرتو، لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، لعملية جراحية في فخذه الأيمن بعد تعرضه للإصابة.

لم يتمكن روبيرتو من المشاركة مع برشلونة منذ أن لعب لمدة ساعة في المباراة التي خسرها الفريق صفر / 1 أمام مضيفه رايو فايكانو بالدوري الإسباني في 27 أكتوبر الماضي، في الظهور الأخير للمدير الفني الهولندي رونالدو كومان مع الفريق.

وشارك روبيرتو -29 عاما- أساسيا في 6 مباريات فقط مع برشلونة في جميع المسابقات هذا الموسم، وشارك في 6 مباريات أخرى كبديل، ولم يلعب أي مباراة كاملة حتى الآن.

وشارك روبيرتو في 568 دقيقة هذا الموسم، حيث استخدم كومان براعة اللاعب في اللعب بأكثر من مركز، بعدما شارك في خط الوسط والجناح والظهير الأيمن.

ويأمل روبيرتو ، بعد تعافيه من الجراحة، في أن يتمكن من أن يكون محط انظار المدرب الجديد تشافي هيرنانديز واللعب للمزيد من الوقت سواء في مركز ثابت أو في عدة مراكز .

ويستعد برشلونة، الذي يحتل المركز السابع حاليا في ترتيب الدوري الإسباني، لملاقاة ضيفه ريال بيتيس يوم السبت القادم بملعب (كامب نو)، حيث يسعى لتقليص فارق الـ10 نقاط، الذي يفصله عن غريمه التقليدي ريال مدريد (المتصدر).