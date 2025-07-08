رئيس جنوب أفريقيا: نرى إمكانية لخفض الرسوم الجمركية الأمريكية عبر المفاوضات

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن هناك احتمالا أن تقوم الولايات المتحدة بخفض الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 30% على السلع، وذلك خلال المباحثات الجارية مع واشنطن، مشيرا إلى تحفظه على الطريقة التي تم بها احتساب هذه الرسوم الجديدة.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، عن اعتزامه توجيه مجموعة من الرسائل التي تهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين لبلاده، مع إبداءاستعداد لمناقشة هذه الزيادات حتى الأول من أغسطس، على الأقل، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وجاءت تصريحات رامافوزا بعد ساعات فقط من تهديد الرئيس الأمريكي بفرض رسم إضافي قدره 10% على جميع الدول الأعضاء في تكتل بريكس الاقتصادي.

وقال رامافوزا في بيان: "ستواصل جنوب أفريقيا جهودها الدبلوماسية من أجل إقامة علاقة تجارية أكثر توازنا وتحقق المنفعة المتبادلة مع الولايات المتحدة."

وأضاف: "نرحب بالتزام الحكومة الأمريكية بإمكانية تعديل الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 30% بناء على نتائج مفاوضاتنا معها."