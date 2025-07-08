 حريق سنترال رمسيس.. البنك المركزي يقرر زيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي لـ500 ألف جنيه لحين عودة الاتصالات لطبيعتها - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 يوليه 2025 11:58 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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حريق سنترال رمسيس.. البنك المركزي يقرر زيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي لـ500 ألف جنيه لحين عودة الاتصالات لطبيعتها

تصوير: محمد جمعة
تصوير: محمد جمعة

نشر في: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 11:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 11:38 ص

قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألف جنيه.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن ذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل.


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