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قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألف جنيه.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن ذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل.