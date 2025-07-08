 قرار قضائي يلزم برلين بإصدار تأشيرات لعائلة أفغانية وعدت باستقبالها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قرار قضائي يلزم برلين بإصدار تأشيرات لعائلة أفغانية وعدت باستقبالها

برلين - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 11:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 11:42 ص

قضت محكمة ألمانية بإلزام الحكومة الألمانية بإصدار تأشيرات لمواطنة أفغانية وعائلتها لدخول ألمانيا، وذلك بعد أن تعهدت الحكومة بذلك.

وأعلنت متحدثة باسم المحكمة الإدارية في برلين، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة اتخذت هذا القرار في إجراء عاجل يتعلق بالنزاع حول برنامج الحكومة الألمانية الاتحادية لاستقبال أفغان من الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأوضح القضاة أن الحكومة الاتحادية الألمانية "ألزمت نفسها قانونا بالاستقبال خلال قرارات استقبال واجبة النفاذ وغير قابلة للإلغاء"، موضحين أنه لا يمكن لألمانيا "التخلي عن هذا الالتزام الذي دخلت فيه طواعية".


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