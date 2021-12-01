يويفا يرفض طعن التركي ديميرباي واستمرار غيابه عن ليفركوزن في الدوري الأوروبي

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أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني اليوم الأربعاء أن لاعب وسطه التركي كريم ديميرباي سيغيب عن الفريق حتى جولة الإياب من الدور الثاني للدوري الأوروبي بعد رفض الطعن ضد عقوبة إيقافه.

وتلقى ديميرباي -28 عاما- البطاقة الحمراء بعد تورطه في مشادة في نهاية المواجهة أمام ريال بيتيس الإسباني ليتعرض لعقوبة الإيقاف ثلاث مباريات.

وكان ليفركوزن يأمل في تقليص العقوبة بحق نجمه التركي لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) رفض الطعن.

وغاب ديميرباي عن المباراة التي فاز فيها ليفركوزن على سيلتك الاسكتلندي 3 /2 كما سيغيب عن أخر مباراة للفريق بدور المجموعات من الدوري الأوروبي وأيضا سيغيب عن مباراة ذهاب للدور الثاني .