ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية شنت خلال الساعات الماضية 17 غارة على مناطق تمركز فيها عسكريون وأسلحة ومعدات الروسية، منها أربع ضربات استهدفت مواقع أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات.

وذكرت الهيئة- في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية- أن "القوات الروسية تواصل عدوانها المسلح على أوكرانيا، ولا تتوقف عن قصف البنى التحتية المدنية، منتهكة قواعد القانون الإنساني الدولي وقوانين وأعراف الحرب، كما أنها تُركز جهودها الرئيسية على القيام بأعمال هجومية في اتجاه منطقتي باخموت وأفدييفكا".

وأضافت: أن وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية صدت هجمات روسية خارج بلدات نوفوسيليفسكي وستيلماخيفكا وبيلوهوريفكا في أقاليم لوجانسك وبيلوهوريفكا وكورديوميفكا، فيما يقوم الروس من أجل منع تقدم الجنود الأوكرانيين في اتجاهي سفاتوف وليمان، بإعادة نشر الأفراد والذخيرة والوقود لتجهيز ودعم الوحدات الجديدة وتلك التي تكبدت خسائر.

وتابعت: أن الجيش الروسي شن يوم أمس الأربعاء هجومين صاروخيين على أهداف مدنية في بلدة كوميشوفاخا بمنطقة زابوروجيا، ونفذ 41 غارة جوية، و28 هجومًا باستخدام قاذفات صواريخ متعددة ضد مواقع القوات الأوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك مدينة خيرسون، في الوقت نفسه أسقطت الوحدات الأوكرانية طائرة روسية بدون طيار من طراز "أورلان-10".