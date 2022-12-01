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مصر
شكري يؤكد تطلع مصر لتعزيز النشاط التمويلي للإيفاد لدعم مشروعات التنمية
الإفتاء: التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء فيها غير جائز شرعا
ننشر مواعيد اختبارات الدورة الخامسة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى
الرئيس السيسي: برنامج «حياة كريمة» حلمنا كلنا مع بعض
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ارتفاع إجمالي الأصول الروسية المجمدة في سويسرا إلى 8 مليارات دولار
الاتحاد الأوروبي يحث الصين على تحمل مسؤولية خاصة بشأن أوكرانيا
ميقاتي يطالب المجتمع الدولي بالتعاون لإنهاء أزمة النازحين السوريين في لبنان
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كأس العالم| مواجهة أندلسية مثيرة.. المغرب تصطدم بإسبانيا في ثمن النهائي
كأس العالم… «ريمونتادا ألمانيا» ضد كوستاريكا تقود المنتخبين لتوديع قطر
كأس العالم.. اليابان تتصدر المجموعة بفوز ثمين على إسبانيا الوصيف
رأي
فن
نجوم الضمة البورسعيدية يتألقون على مسرح قصر ثقافة بالمدينة الحرة
أحمد شيبة ينشر صورته برفقة أحد العمال: تعالى يا ابني أنا كنت بنام على الرصيف
انطلاق تصوير مسلسل «بابا المجال» استعدادا لعرضه في رمضان 2023
حسن الرداد: هدفي التنوع في الأدوار وأعود للكوميديا قريبا.. وإيمي سمير غانم أكبر داعم لي
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6.7 % مكاسب البورصة في أسبوع
فيديو.. عمال ورش صناعة الفضة يسردون تفاصيل مهنتهم
مصانع الحديد ترفع أسعارها للشهر الثاني والطن يتخطى 21 ألف جنيه
حوادث وقضايا
النيابة تحقق في اختناق 11 عاملا بمصنع ملابس بشبين الكوم بسبب أدخنة مصنع مجاور
ضبط رئيس مجلس أمناء جامعة استولى على أصول وممتلكات بقيمة 4 مليارات جنيه
إصابة 8 أشخاص لانقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي
الرقابة الإدارية تضبط شخصا بتهمة إنشاء صفحات إلكترونية وهمية منسوبة لجهات سيادية
تليفزيون
فيديو.. خبير تنمية مستدامة: المدن الجديدة كلمة السر في إنقاذ مصر من العشوائيات