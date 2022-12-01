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كأس العالم.. تشافيز رجل مباراة المكسيك والسعودية

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 12:10 ص | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 12:10 ص

توج لويس تشافيز، لاعب منتخب المكسيك، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام السعودية، بكأس العالم قطر 2022.

تغلب منتخب المكسيك، على الأخضر السعودي، بنتيجة (2-1) مساء اليوم الأربعاء، على ستاد لوسيل، في ختام دور المجموعات.

وسجل لويس تشافيز هدف المكسيك الثاني في الدقيقة 52 من تسديدة صاروخية رائعة سكنت الزاوية اليسرى للحارس محمد العويس. من مسافة بعيدة.

وودع الأخضر السعودي البطولة بعدما جمع 3 نقاط في ذيل الترتيب، مقابل 4 نقاط في رصيد المكسيك صاحبة المركز الثالث، والتي ودعت البطولة أيضا.

وتأهلت الأرجنتين في صدارة المجموعة، بالفوز على بولندا بنتيجة (2-0)، التي جاءت في المركز الثاني بالمجموعة.

وبتلك النتيجة رفعت الأرجنتين رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد بولندا عند 4 نقاط، ليصعد المنتخبان سويا إلى الدور ثمن النهائي


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