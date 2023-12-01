تواصل جريدة الشروق تقديم مقترحاتها للكتاب المسموع، عبر موقعها الإلكتروني وصفحات الملحق الثقافي الصادر بالجريدة كل يوم سبت.

وفيما يلي ترشيحات الأسبوع الجديد:

اعترافات جثة - محمد حياه - دار بيوند - 2019 - اقرالى

«أنت تستيقظ لتجد نفسك انت واربعة اخرين مخدرين على طاولة طعام، وبالغرفة التى بجوارك توجد جثة، اعترف صاحبها بأسمائكم كقتلة له قبل وفاته من خلال بث مباشر على موقع فیسبوك، وما يربط بینكم ھو الدافع لقتله والذى حفظه على ھاتفه كملفات مشفرة بألغاز رقمیة فى عدة اماكن بمسرح الجريمة. جريمة غريبة تفجر الكثیر من التساؤلات وھذا ما سوف تجیب عنه.. اعترافات جثة.

كلاب الراعى أشرف العشماوى - الدار المصرية اللبنانية - 2015 - اقرالى

أجاد العشماوى فى وصف تلك المرحلة التى نجح فى بناء عالمها بدعائم تاريخية وقدرات تخيلية تضيف إلى بعدها التاريخى وتفوق فى رسم الشخصيات وجغرافية الاماكن وبعث الروح فى المؤامرات التى كانت تدور آنذاك، سواء من فلول المماليك، قناصل الدول الغربية بمصر، محمد على ورجاله، أو الوالى التركى واتباعه ضد المصريين جميع من قبط ومسلمين.

ذكر شرقى منقرض - محمد طه - دار الشروق - 2021 - اقرالى

فيه فرق كبير بين الرجولة والذكورة..

الذكورة هى النوع.. الرجولة هى الفكر.. الذكورة هى الجنس.. الرجولة هى السلوك.. الذكورة هى البيولوجيا.. الرجولة هى الموقف.

هذا الكتاب ليس عن «الرجل الشرقى»، الذى سمعنا عنه وعرفناه قديما.. بل هو عن «الذكر الشرقى» الذى تسلل إلينا أخيرا، وعاش بيننا بديلا عنه.. تلك النسخة الباهتة فى ألوانها، والمشوهة فى ملامحها. «الذكورية الشرقية» ــ بهذا الشكل وذلك السلوك ــ مرض صعب جدا.. مش بس مرض.. دى متلازمة مرضية كاملة.. تبدأ من تربية الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم.. وتنتهى نهايات مأسووية مجحفة للجميع.

الكتاب ده هيحاول يقرب.. ويستعرض.. ويحلل.. ويفهم.. أعراض، وأنواع، وأسباب، ومضاعفات «الذكورية الشرقية».. ويقدم رؤى واقعية لتغيير وعلاج هذه المتلازمة المرضية المستعصية.

والحقيقة إن هذا التغيير.. لو ما بدأش يحصل من الآن.. فتأكدوا... إن هذا الديناصور البشرى الضخم.. لو لم يدرك.. ويفهم.. ويتطور.. ويقوم بتفكيك.. وإعادة تركيب نفسه من جديد.. فلن يكون له أى مكان، سوى ركن بعيد مختف، فى أحد متاحف العالم، تحته لافتة صغيرة مكتوب عليها بخط غير واضح:

10 دقائق مع الفلسفة - تأليف: باتريك كينج - ترجمة: سمر حجازي - دار دون - 2023 - اقرالى

كيف تجيب إذا سألك أحدهم ما هى فلسفتك فى الحياة؟

لماذا يجد بعض الأشخاص صعوبة فى قراءة واستيعاب الفلسفة؟

هل تملك الكثير من التساؤلات وتبحث فى العديد من المصادر دون جدوى؟

فى هذا الكتاب:

• مختصر شديد الدقة عن أهم الفلسفات العالمية، وأكثرها تأثيرا فى التاريخ.

• 8 وسائل عملية ومنهجية لترويض عقولنا وتعديل أساليب حياتنا.

• 3 قواعد أساسية للشعور بالرضا وقبول الحياة وأحكام القدر والخسارة.

• افهم المعنى الحقيقى لاكتشاف الغاية من حياتنا.

• مفاهيم مفصلة عن فلسفة السعادة والتعاسة والأمل واليأس.

• ما هى فلسفات التاوية، والكونفوشيوسية، والرواقية، والبوذية، وأغلب المصطلحات الفلسفية الشائعة؟

بعد قراءتك لهذا الكتاب ستصبح أكثر إلماما لمفاهيم الفلسفة وأشهر الاتجاهات الفكرية العالمية للفلاسفة والمفكرين.