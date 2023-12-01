بلينكن: بايدن يركز على تمديد فترة توقف القتال بين حماس وإسرائيل

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس أن التركيز الفوري لإدارة بايدن ينصب على العمل مع شركائنا لتمديد فترة التوقف” في القتال بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، حتى يتمكن المزيد من الرهائن من الخروج من غزة ويمكن دخول المزيد من المساعدات إلى القطاع.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في تل ابيب : “لن نتوقف عن العمل حتى نعيد كل الرهائن إلى ديارهم مع عائلاتهم وأحبائهم”، مضيفا أن كمية المساعدات التي تدخل القطاع ارتفعت “بشكل كبير”.،حسب "صحيفة تايمز أوف إسرائيل "



وتابع إن الولايات المتحدة تواصل دعم هدف إسرائيل المتمثل في الإطاحة بحركة حماس في غزة، قائلا إن إطلاق النار المميت الذي وقع صباح اليوم في القدس “أكد” نوايا الحركة.، في إشارة إلى أعلان مسؤولية حماس عن اطلاق نار أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 13 آخرين في القدس.

وكرر دعوات الولايات المتحدة لإسرائيل لوضع خطط لمزيد من خفض الخسائر في صفوف المدنيين قبل القيام بعمليات في جنوب غزة.

واستطرد أن "الخسارة الفادحة" في أرواح المدنيين وتشريد المدنيين في شمال غزة يجب ألا تتكرر في الجنوب.

وأشار بلينكن إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبقية أعضاء حكومة الحرب وافقوا على النهج الذي دفعته الولايات المتحدة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

يذكر أن بلينكن قام بعدة زيارات لإسرائيل ودول في الشرق الأوسط على خلفية الحرب التي أعلنتها إسرائيل على حركة حماس ردا على عملية طوفان الأقصى التي اطلقتها الحركة وشملت إطلاق صواريخ واقتحامات لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى قطاع غزة.