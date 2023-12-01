إلهام شاهين: تسويق الدراما المصرية بالخارج ينعكس على جودة الأعمال

عبرت الفنانة الهام شاهين، عن سعادتها البالغة إزاء إبرام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتفاقا لعرض ألف ‏حلقة من الدراما التلفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، قائلة: «خبر من أجمل الأخبار الفترة الأخيرة، ‏منذ فترة طويلة لم نستمع لأخبار مفرحة، كل الأخبار كانت تعب وحزن». ‏

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء ‏DMC‏» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة ‏‏«‏DMC‏» مساء الخميس، أن فتح الباب أمام تسويق الدراما المصرية؛ يمثل بارقة أمل أمام تطور الفن المصري، ‏لا سيما أن الهند لا يمكن وضعها في تعداد الدول بل القارات في ظل تجاوز تعداد سكانها مليار نسمة. ‏

ووجهت الشكر والتحية إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تلك الخطوة التي وصفتها بالرائعة، متمنية ‏استعادة الدراما المصرية سابق مجدها لتعود الأقوى والأهم بالشرق الأوسط؛ من أجل المحافظة على ريادة مصر ‏الفنية. ‏

وأضافت أن الدراما عادة ما تعبر عن الحالة الإنسانية وتطرح قضايا المجتمعات والشعوب من منظورات مختلفة ‏تعبر عن ثقافة كل شعب، مؤكدة أن فتح المجالات أمام تسويق الدراما المصرية سوف تنعكس على جودة العمل من ‏خلال إنتاج أعمال أضخم وأقوى. ‏

وأوضحت أن الهند دولة ذات إرث وثقل حضاري عظيم بين شعوب العالم، داعية إلى استغلال الاتفاق لإقامة ‏أعمال مشتركة بين البلدان، قائلة: «أتمنى يجمعنا أعمال مشتركة، أنا أحب الأعمال الهندية جدا وحريصة على ‏متابعة فنهم الرائع». ‏