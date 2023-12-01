إلهام شاهين: تسويق الدراما المصرية بالخارج ينعكس على جودة الأعمال

عبرت الفنانة الهام شاهين، عن سعادتها البالغة إزاء إبرام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتفاقا لعرض ألف حلقة من الدراما التلفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، قائلة: «خبر من أجمل الأخبار الفترة الأخيرة، منذ فترة طويلة لم نستمع لأخبار مفرحة، كل الأخبار كانت تعب وحزن».
وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن فتح الباب أمام تسويق الدراما المصرية؛ يمثل بارقة أمل أمام تطور الفن المصري، لا سيما أن الهند لا يمكن وضعها في تعداد الدول بل القارات في ظل تجاوز تعداد سكانها مليار نسمة.
ووجهت الشكر والتحية إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تلك الخطوة التي وصفتها بالرائعة، متمنية استعادة الدراما المصرية سابق مجدها لتعود الأقوى والأهم بالشرق الأوسط؛ من أجل المحافظة على ريادة مصر الفنية.
وأضافت أن الدراما عادة ما تعبر عن الحالة الإنسانية وتطرح قضايا المجتمعات والشعوب من منظورات مختلفة تعبر عن ثقافة كل شعب، مؤكدة أن فتح المجالات أمام تسويق الدراما المصرية سوف تنعكس على جودة العمل من خلال إنتاج أعمال أضخم وأقوى.
وأوضحت أن الهند دولة ذات إرث وثقل حضاري عظيم بين شعوب العالم، داعية إلى استغلال الاتفاق لإقامة أعمال مشتركة بين البلدان، قائلة: «أتمنى يجمعنا أعمال مشتركة، أنا أحب الأعمال الهندية جدا وحريصة على متابعة فنهم الرائع».