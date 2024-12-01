استمرت صباح اليوم الغارات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدات الضفة الغربية في جنين ورام الله، فيما تصدت عناصر المقاومة الفلسطينية المسلحة من سرايا القدس لعناصر من جيش الاحتلال خلال تنفيذهم مداهمات لمنازل الفلسطينين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة تابعة لسلاح الجو شنت غارة استهدفت فلسطينيين في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة المغير شرقي رام الله وشنت حملة اعتقالات، حسب قناة الجزيرة، ونقلت عن منصات فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة أرطاس جنوب بيت لحم في الضفة الغربية.

في المقابل أعلنت سرايا القدس أنها تصدت لقوات إسرائيلية اقتحمت بلدة عقابا في شمال شرق الضفة الغربية فجر اليوم من عدة محاور، قائلة إنها حققت إصابات مؤكدة.

وفي قطاع غزة استمر جيش الاحتلال في قصف تجمعات السكان والمباني السكنية لليوم الـ422 من بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، نقلت قناة الجزيرة عن مراسلها في القطاع استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم الشابورة وسط رفح جنوبي قطاع غزة صباح اليوم.