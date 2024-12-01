فوز ثمين لنابولي على تورينو في الدوري الإيطالي

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فاز فريق نابولي على مضيفه تورينو بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة بالدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد.

سجل لاعب الوسط الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي هدف المباراة الوحيد لنابولي في الدقيقة 31.

ورفع نابولي رصيده إلى 32 نقطة ليبتعد بصدارة جدول الترتيب محققا فوزه العاشر في المسابقة هذا الموسم.

أما تورينو تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر، بعدما تلقى خسارته السابعة هذا الموسم.

وفي نفس التوقيت فاز بارما على لاتسيو بنتيجة 3 / 1.

سجل دينيس مان وأنس الحاج محمد وإنريكو ديل براتو أهداف بارما في الدقائق 6 و53 و91، بينما أحرز فالنتين كاستيلانوس هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 80.

رفع بارما رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 28 نقطة في المركز الخامس.