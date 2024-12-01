محافظ الغربية: بدء تجديد محيط مسجد السيد البدوي

تفقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، يرافقه الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، بدء أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالسيد البدوي والمنطقة الأثرية المجاورة له بحارة الهنود وسوق النحاسين، وذلك ضمن أعمال التطوير التي ينفذها الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتحسين الصورة البصرية والمشهد الحضري لمحيط مسجد السيد البدوي كمدخل للتنمية السياحية المستدامة لعروس الدلتا، حضر الجولة ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا.

وخلال الجولة، تابع اللواء أشرف الجندي بدء أعمال التطوير بعد إزالة الباعة الجائلين والأكشاك المخالفة من المنطقة المحيطة بمسجد السيد البدوي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين المظهر العام للمنطقة وتسهيل حركة المرور.

وأشار إلى أن المحلات ستُنظم بشكل حضاري يتناسب مع الطابع التاريخي للمنطقة، مضيفا أن إزالة التعديات على الشوارع والأرصفة تسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا وجمالًا للمواطنين والزوار، مما يعزز من جاذبية المنطقة كوجهة سياحية وأثرية.

وأكد محافظ الغربية أن أعمال التطوير المزمع تنفيذها تستهدف الحفاظ على الهوية البصرية للمكان والطابع العام، إلى جانب إزالة التعديات من الشوارع وصيانة وترميم واجهات المباني في شارع الشيخ محمود علي البنا.

كما تشمل الخطة توزيع وترتيب محلات الباعة الجائلين بشكل حضاري، وإنشاء شبكة صرف لمياه الأمطار واستغلال الميول الطبيعية للشوارع، بالإضافة إلى تجديد أرضيات الشوارع والطرقات بما يتلاءم مع الطابع العام للمنطقة.

وأشار المحافظ إلى أن منطقة السيد البدوي تحظى بأهمية كبرى باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية التاريخية لمحافظة الغربية. فهي تضم أحد أهم وأكبر المساجد التاريخية الأثرية في مدينة طنطا، وتعد من أبرز المعالم السياحية والآثار الإسلامية في منطقة وسط الدلتا.

وأوضح أن مشروع تحسين الصورة البصرية الجاري تنفيذه يهدف إلى استعادة الطابع المعماري والسياق التاريخي لمنطقة محيط السيد البدوي، والحفاظ على الثروة المعمارية المميزة للمباني، وإعادة رونقها لاسترداد لقب "عروس الدلتا".

ويأتي ذلك في إطار جعل المنطقة مقصدًا عالميًّا متطورًا للأنشطة الثقافية والتاريخية والسياحية، مما يعزز مشاعر الفخر والانتماء لدى أبناء المحافظة. وأكد أن الثقافة البصرية تمثل جزءًا من تكوين الشخصية المصرية، وعاملًا مهمًا للحفاظ على مقوماتها التي تشكلت عبر حقب تاريخية متعددة.

وأضاف الجندي أن المحافظة قامت بتطوير وافتتاح الممشى السياحي وشارعي السكة الجديدة وعمر زعفان بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية في عام 2021، مشيرًا إلى الحرص على استكمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي.

وأوضح أن تطوير المناطق الأثرية يبرز الوجه الحضاري للمحافظة، مع إضافة لمسات جمالية في جميع الشوارع والمناطق ذات الطابع المعماري المميز، سواء الديني أو التاريخي أو الأثري، مؤكدا أن المسجد والمنطقة المحيطة به يمثلان أهم المعالم الأثرية والسياحية والدينية في المحافظة.

وخلال الجولة، التقى محافظ الغربية عددًا من سكان المنطقة والمترددين على محيط مسجد السيد البدوي، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول أعمال التطوير الجارية.

وأعرب الأهالي عن شكرهم للواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لاستجابته لمطالبهم وتحقيق حلمهم بتحسين المنطقة، مشيرين إلى أن هذه الجهود ستحدث تحولًا كبيرًا في شكل المنطقة وخدماتها، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الطابع الحضري والتاريخي للمنطقة.

وأكد المحافظ للسكان أن المحافظة ملتزمة بالعمل على تطوير المنطقة بما يتماشى مع متطلباتهم، مع الحفاظ على الطابع الأثري والهوية التاريخية.

وأوضح أن المشروع لا يهدف فقط إلى تحسين المشهد البصري، بل يسعى أيضًا إلى تعزيز البنية التحتية والخدمات بما يخدم المواطنين والزوار على حد سواء.