راشفورد وزيركزي يمنحان أموريم فوزه الأول مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

حقق مانشستر يونايتد انتصاره الأول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تحت قيادة مديره الفني البرتغالي روبن أموريم.

واقتنص مانشستر يونايتد انتصارا كبيرا 4-0 على ضيفه إيفرتون، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ13 للمسابقة.

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل ليونايتد في الدقيقة 34، مواصلا هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة، فيما أضاف جوشوا زيركزي الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وعاد راشفورد لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الثالث ليونايتد في الدقيقة 46، وعزز زيركزي تقدم الفريق المضيف بالهدف الرابع في الدقيقة 64.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الخامس في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 تعادلات و4 هزائم، إلى 19 نقطة في المركز التاسع.

في المقابل، توقف رصيد إيفرتون، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة، عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.

وكان أموريم استهل مسيرته مع مانشستر يونايتد بالتعادل 1 / 1 مع مضيفه إيبسويتش تاون في المرحلة الماضية، قبل أن يحصد باكورة انتصاراته مع الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) بوجه عام خلال فوز فريقه المثير 3 / 2 على ضيفه بودو/جليمت النرويجي، بالدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.