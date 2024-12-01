كوستا وكالاس يصلان إلى أوكرانيا في أول يوم لهما في منصبيهما

وصل رئيس المجلس الأوروبي الجديد أنطونيو كوستا، ومسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد؛ لإظهار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في أول يوم لهما في منصبيهما.

ويعتزم كوستا وكالاس، خلال زيارتهما الرمزية للغاية، لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي في ضوء العملية الشاملة التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، وبدأت في فبراير 2022.

وقال كوستا: "أتينا لإعطاء رسالة واضحة بأننا نقف إلى جانب أوكرانيا ونواصل تقديم الدعم الكامل لها"، مضيفا أن ذلك يشمل الدعم الإنساني والمالي والعسكري والدبلوماسي.

وذكر كوستا، أن أحد الموضوعات المطروحة، إلى جانب الصراع الحالي، سيكون مستقبلهم الأوروبي المشترك، والاندماج المخطط لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

وتولى كل من كوستا وكالاس رسميا، مهام منصبيهما قبل ساعات مضت، عند منتصف الليل، إلى جانب فريق المفوضين الجديد في فترة الولاية الثانية لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

واختار قادة الاتحاد الأوروبي، بعد انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو الماضي، البرتغالي أنطونيو كوستا ليخلف رئيس المجلس الأوروبي السابق، شارل ميشيل، كما اختاروا الإستونية كايا كالاس؛ لتكون مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد، لتخلف الإسباني جوزيب بوريل.