يقيم مركز التكوين الفكر العربي بالتعاون مع جمعية النهضة (جزويت القاهرة)، ندوة بعنوان "أسئلة الهوية في العالم العربي من أين نبدأ؟" وذلك في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على مسرح ستوديو ناصيبيان.

يعد سؤال الهوية في العالم العربي من أكثر الأسئلة إثارة للجدل، وهو محط اهتمام الباحثين والدارسين في علم الاجتماع والسياسة والعلوم البينية. هل هو أحد النتائج المباشرة للعولمة؟ أم قضية كانت حية في مجتمعاتنا وبرزت مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي وعودة الشعوب إلى هوياتهم الفرعية؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها المفكر الأستاذ سمير مرقص في ندوة ثقافية يديرها ويحاوره فيها الكاتب ورئيس التحرير الأستاذ هاني لبيب.

سمير مرقص: مفكر مصري، حاصل على الدبلوما العلمية والجائزة السنوية للأكاديمية النرويجية للآداب وحرية التعبير، تقلد عدة مناصب عامة بدرجة وزير، من مؤلفاته: - المواطنة والهوية: جدل النضال والإبداع في مصر، -أحلام فترة العزلة، -الحماية والعقاب: الغرب والشرق الأوسط والمسألة الدينية (فيروس التفكيك)، -مواطنة بلا أوصياء،

الكاتب والباحث هانى لبيب: رئيس تحرير "مبتدا". الكتب: "سؤال الإصلاح.. الكنيسة المصرية في مجتمع متغير"، (دار سما للنشر). و"السالب والموجب.. مصر بين قطبين"، (دار سما للنشر). و"الكنيسة المصرية.. توازنات الدين والدولة"، (دار نهضة مصر). و"المواطنة والعولمة.. الأقباط في مجتمع متغير"، (دار الشروق). و"الحوار المسيحي الإسلامي.. رؤية جديدة"، (مكتبة الشروق الدولية). و"أزمة الحماية الدينية.. الدين والدولة في مصر"، (دار الشروق). و "أبونا قنواتي.. مشوار العمر"، (المركز العربي للصحافة). وأصدر دليل "مبتدا الإرشادي لمعايير جودة الإعلام الإلكتروني"، (دار سما للنشر). ودليل إرشادي "مسارات.. بناء القدرات في مجال التغيير من أجل العيش المشترك"، (الهيئة الانجيلية للخدمات الاجتماعية CEOSS). ودليل "الإعلام والتربية المدنية"، (الهيئة الانجيلية للخدمات الاجتماعية CEOSS). ودليل إرشادي للعمل مع الإعلاميين حول القيم المدنية، قطاع التنمية الثقافية – إدارة المناهج، (الهيئة الانجيلية للخدمات الاجتماعية CEOSS). ودليل "التوعية الانتخابية للمرأة"، (مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ACT).