فيلم مين يصدق يتصدر مؤشرات البحث على منصات التواصل الاجتماعي

تصدر فيلم «مين يصدق» للمخرجة زينة عبد الباقي، مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، حيث دخل في منافسة مع عشاق الساحة المستديرة الذين يبحثون عن موعد مباريات الدوري الإنجليزي والتي انطلقت، اليوم الأحد، حيث استمرت عمليات البحث على جوجل منذ المساء وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بعد إشادات عدد كبير من النجوم به.

كما حظي الفيلم بإعجاب وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمنصاته المختلفة، والذين أبدوا إعجابهم بفكرة الفيلم، مشيدين بمخرجته زينة عبد الباقي في أولى تجاربها السينمائية الطويلة، والتي وصفوها بالتجربة المليئة بالتشويق والمتعة بحسب وصفهم.

على الجانب الآخر، حظت أغاني فيلم «مين يصدق» التي قدمها كل من: أبو الأنوار، للآ فضة، ونور والضبع تفاعلًا كبيرًا على منصة الفيديوهات الشهيرة "تيك توك" حيث نشر الكثيرون مقاطع من الأغاني عبر حساباتهم الخاصة، وأبدوا تفاعلهم معها.

جدير بالذكر أن فريق عمل فيلم «مين يصدق» في مقدمتهم الفنان أشرف عبد الباقي، وبطلي العمل الفنان يوسف عمر، والفنانة جايدا منصور والمخرجة زينة عبد الباقي، قاموا بعدد من الجوالات بدور العرض السينمائية خلال الثلاثة أيام الماضية لمشاهدة الفيلم مع الجمهور ومتابعة ردود أفعالهم عليه.

فيلم «مين يصدق» عرض للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 والتي اختتمت منذ أيام حيث شارك بمسابقة آفاق السينما العربية، وبدأ عرضه رسميًا بدور العرض السينمائية يوم الأربعاء الماضي، وهو من فكرة زينة عبد الباقي ومصطفي عسكر وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفي خالد بهجت، وبطولة الفنان شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهور مميز للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، من إخراج زينة عبد الباقي.

وتدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزما مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهم بها، تتعرف على شاب محتال يُدعى "باسم"، يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، تطور العلاقة بينهما ليخوضا الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.