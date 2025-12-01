إصابة فلسطينية برصاص مسيرة إسرائيلية شرقي غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيبت سيدة فلسطينية، مساء الإثنين، جراء إطلاق نار من طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت حي التفاح شرقي مدينة غزة، في خرق جديد لوقف إطلاق النار.

وقالت مصادر طبية للأناضول، إن سيدة فلسطينية نقلت إلى مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، بعد إصابتها برصاص مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر".

ولم توضح المصادر طبيعة إصابتها أو الكشف عن هويتها.

بدوره، أفاد مراسل الأناضول، أن إطلاق النار الإسرائيلي وقع في مناطق سبق أن انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي,

ويعد هذا خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار المراسل إلى أن طائرات إسرائيلية مسيرة من نوع "كواد كابتر" أطلقت النار وألقت قنابل باتجاه منازل المواطنين قرب مفترق السنافور بحي التفاح، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف محيط المنطقة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادث.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار الذي وقعته مع "حماس"، حيث ارتكبت منذ 10 أكتوبر الماضي، نحو 591 خرقا، وقتلت أكثر من 357 فلسطينيا وأصابت 903 آخرين، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الأحد.