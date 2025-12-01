حملة اعتقالات إسرائيلية بمناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة تركزت في بيت لحم، نابلس، جنين، رام الله، وطوباس.

تخلل ذلك اقتحام منازل واحتجاز عشرات الشبان والتحقيق معهم ميدانيًا، خصوصًا في بلدتي بيت فجار والعبيدية جنوب بيت لحم حيث جرى احتجاز أكثر من 40 شابًا قبل الإفراج عنهم لاحقًا، بحسب وكالة شهاب.

وفي بيت لحم، اعتقلت القوات شابين من بلدة بيت فجار، فيما واصلت اقتحاماتها في العبيدية.

أما في نابلس، فشهدت اعتقال أب وابنه من زواتا، إضافة إلى مواطن من شارع القدس شرق المدينة.

وفي جنين، طالت الاعتقالات خمسة شبان من المخيم. كما اعتُقل فتى من طوباس على حاجز الحمرا، إلى جانب حملة اعتقالات موسعة في قريتي رنتيس واللبن الغربي شمال رام الله.

وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد الانتهاكات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية.